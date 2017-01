Prijswinnaars quiz

Door Ed Brouwer en Durk Geertsma - 14-1-2017, 9:17 (Update 14-1-2017, 9:17)

Dat is de complete slagzin, die na het juist invullen van onze twee quizzen op 19 en 27 december ontstond. U reageerde weer met honderden mailtjes per dag en tientallen per briefpost. Uiteindelijk kregen we zo’n 1500 inzendingen. Bij de antwoorden ook complimenten over de twee quizzen. ,,Weer veel van opgestoken.’’ En aanleiding voor gezellige familiemomenten. ,,De quiz met de kleinkinderen ingevuld. Zo gezellig.’’

We hadden ook kritische volgers. Over wat nu écht het grootste passagiersvliegtuig was, de kosten van het meenemen van een huisdier in een vliegtuig of over de langste non-stop-vlucht van de KLM. Anita van Vliet wees ons op dat laatste. Zij ging zelf uit van afstand, terwijl de redactie uitging van de tijd. En dat leverde twee antwoorden op. We hebben ze beide goed gerekend.

En dan waren er de mensen die er na de kerst achterkwamen dat de in te zenden slagzin uit twee delen bestond. ,,Maar die krant is al weggegooid...’’ We konden het probleem digitaal oplossen.

Helaas kregen we ook nog antwoorden met alleen de slogan van de tweede quiz binnen, maar dat was niet voldoende...

Prijswinnaars

Belvilla Vakantiehuizen stelde voor deze quiz een vakantiecheque van 350 euro beschikbaar. ’Een weekendje weg met zijn tweeën, een zomervakantie met het gezin of op wintersport met de vriendengroep? Vakantiehuizenexpert Belvilla heeft ruim 22.000 woningen in het aanbod met voor ieder wat wils. Een vakantiehuis biedt veel privacy en vrijheid. Lekker in pyjama ontbijten, kokkerellen met ingrediënten van de lokale markt, zoveel bommetjes maken in het privézwembad als u zelf wil en borrelen op het terras zonder sluitingstijd van de bar. Bij Belvilla geniet u van een vakantieregio alsof u er even woont!’, belooft de sponsor.

Uit de grote stapel inzendingen werd die van Ineke van Hoeve uit Bergen getrokken. ,,Dat vind ik leuk. Ik puzzel graag, cryptogrammen en de sudoku’s uit de krant. ’’

Waardebonnen

Daarnaast hadden we vier waardebonnen van 50 euro als prijs. Die gaan naar Emma Höngens uit Heemstede, Christian Resing uit Laren, Marije Noordhoek uit Leiden en mevrouw A. Klaver uit Wieringerwaard. De prijzen zijn onderweg.

