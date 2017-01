Sparen voor of verzekeren van je mobiel

Illustratie: Marc de Boer

Florine Kingma’s dochter krijgt in 2015 een nieuwe mobiele telefoon en in de winkel van T-Mobile wordt geadviseerd om er een toestelverzekering bij te nemen. De kosten bedragen acht euro per maand. Ze besluiten dat te doen, maar komen uiteindelijk van een koude kermis thuis. Consumentenbond en gsmhelpdesk.nl geven advies.

Door Durk Geertsma - 15-1-2017, 9:25 (Update 15-1-2017, 9:25)

,,We hebben inmiddels dus 144 euro voor deze verzekering betaald. Kortgeleden viel het toestel en ging het scherm kapot. Toen we deze schade claimden was er een eigen risico van 45 euro...