Daar word ik niet happy van...

De brochure van Nuon spreekt de schoonmoeder van Adrie Varkevisser wel aan.

Als zij klant wordt krijgt ze een mooi cadeau van 150 euro. Dat wordt nog lastig kiezen: een dinercheque of een waardebon van Bol.com of Wehkamp? ’Op nuon.nl/wordhappy checkt u heel eenvoudig ons aanbod.’ Iets zegt haar dat dit te mooi is om waar te zijn.

Dan schiet het haar te binnen: ze is 97 jaar en heeft alleen een kamer in een verpleeghuis in Rijnsburg met een collectieve aansluiting. Misschien...