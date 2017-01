Online radio: 425,75 euro

Olga Ursem uit Wognum zal niet gauw opnieuw online via haar mobiele telefoon naar Radio1 luisteren om daarbij langzaam maar zeker in slaap te vallen...

Door Ed Brouwer - 21-1-2017, 9:36 (Update 21-1-2017, 9:36)

Doe je dat via wifi, niks aan de hand. Maar als je via 4G gaat luisteren, trek dan je portemonnee maar open. Het echtpaar verblijft een weekend in een hotel en mevrouw Ursem vermoedt daar dat ze via hotelwifi gezellig naar de radio ligt te luisteren. Niet dus.

T-Mobile brengt later 425,75 euro in rekening. Mevrouw Ursem legt...