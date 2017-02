Klinkt als...

Lia Andringa uit Purmerend is boos. Dat het zo gemakkelijk is om oude mensen schaamteloos te verleiden om over te stappen van energieleverancier.

Door Durk Geertsma - 5-2-2017, 13:39 (Update 5-2-2017, 13:39)

Het overkwam haar oom en tante van ver in de tachtig. Op een vrijdagavond wordt er aangebeld. „Mijn oom verstaat dat het iemand van Nuon is. Later blijkt hij van energieleverancier E-on is. Na een kort gesprekje loopt hij door, maar even later komt hij terug. Of mijn oom nog even wil tekenen dat hij langs geweest is. Dat...