Touwtrekken om 124,71 euro

22 maanden verkeert Hans Haver uit Callantsoog in de veronderstelling dat hij de dupe is van een fout van KPN en de Rabobank...

Februari 2015 wordt 124,71 euro van zijn rekening gehaald voor een mobiel KPN-abonnement. Raar, want hij is geen KPN-klant. De Rabobank kan het geld niet terugstorten en KPN reageert niet op zijn vragen. Op ons verzoek pluist KPN de incasso samen met meneer Haver uit en dan blijkt dat hij destijds per ongeluk zijn eigen bankrekening had gebruikt om een betaling te verrichten voor zijn zoon die ziek in een buitenlands ziekenhuis lag. Geen geld terug, dus, toch is Hans Haver blij dat dit na bijna twee jaar is opgehelderd.