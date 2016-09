Ritje in achtbaan kan helpen tegen nierstenen

UTRECHT - Wie last heeft van nierstenen doet er goed aan in het achterste wagentje van de achtbaan plaats te nemen.

Twee Amerikaanse artsen hoorden in de loop der jaren vaak dat patiënten hun niersteentjes hadden uitgeplast nadat ze in het Disney-pretpark in Florida de achtbaan hadden genomen, meldt Medisch Contact.

De patiënten zaten in de Big Thunder Mountain Railroad, een achtbaan waarin in je niet over de kop gaat maar veelvuldig door elkaar wordt geschud. De twee artsen maakten voor hun onderzoek het ritje minstens twintig keer met een nierbekkenmodel van siliconen.

In de voorste wagentjes kwamen de steentjes in 16 procent van de ritjes los. Bij ritjes in het achterste wagentje gebeurde dit in 64 procent van de gevallen, staat op de website van de federatie van beroepsverenigingen van artsen (KNMG).

Nierstenen zijn kleine kristallen met onopgeloste afvalstoffen die een belemmering kunnen vormen in de urinewegen. Aanvallen met heftige pijnen in de zij en blaas zijn vaak het gevolg.