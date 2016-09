Twee ’valsspelers’ bij theorie-examen CBR

UTRECHT - Bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Utrecht zijn deze week twee mensen betrapt die het theorie-examen voor iemand anders wilden maken.

Door ANP - 30-9-2016, 15:41 (Update 30-9-2016, 15:41)

De lookalikes probeerden zich met het identiteitsbewijs van twee kandidaten te identificeren, maar werden betrapt door medewerkers van het CBR.

Beide fraudeurs werden dinsdag in de kraag gevat en zijn door de politie meegenomen. Ook de mensen voor wie ze de examens probeerden te maken zijn aangehouden. Het CBR heeft aangifte gedaan.

Dat er twee mensen op één dag zijn betrapt is opmerkelijk. Fraude met lookalikes komt doorgaans niet heel vaak voor. In 2013 waren er vier gevallen, in 2014 elf en in 2015 dertien.