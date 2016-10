Verdwaalde peddelsurfer gered uit Kanaal

DOVER - De Britse marine heeft een Duitser uit het water van het Kanaal gevist die met zijn surfplank verdwaald was geraakt.

Door ANP - 11-10-2016, 11:38 (Update 11-10-2016, 11:38)

De man was van plan om staand peddelend op zijn plank van Frankrijk naar Engeland te varen. Ongeveer halverwege de drukbevaren zeestraat zagen opvarenden van een schip hem op zijn plank zitten, meldde Sky News dinsdag.

„Het ging niet om een illegale immigrant, maar om een Duitse toerist in nood”, verklaarde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Duitser is met een marineschip naar de Britse kust gebracht. Waarom hij zo nodig om deze onconventionele manier de oversteek wilde maken, is onduidelijk.