Duizendpoot ontdekt met vier penissen

FRESNO Onderzoekers hebben in een grot in het nationale park Sequoia in Californië een nieuw soort duizendpoot ontdekt. Het witte dier heeft niet alleen 414 poten maar beschikt ook over vier penissen.

De vondst is bekendgemaakt op de website ZooKeys, dat zich verdiept in biodiversiteit.

De duizendpoot, die de naam Illacme tobini heeft gekregen, heeft nog meer bizarre anatomische kenmerken.

Zo bezit hij tweehonderd klieren die ter verdediging een giftig goedje kunnen afscheiden. Ook kan het beestje draden produceren zoals een spin dat doet.