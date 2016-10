Duitse jongeren roken zware pijp

OSNABRÜCK - Drie jongeren uit Osnabrück hebben dinsdagavond een heel zware pijp gerookt.

Door ANP - 26-10-2016, 12:36 (Update 26-10-2016, 12:36)

Door ondeskundig gebruik van de shisha liep het drietal, een meisje van achttien en twee zestienjarige jongens, een ernstige rookvergiftiging op.

De door buren gealarmeerde brandweer en politie troffen hen aan in een kamer die blauw stond. Twee slachtoffers moesten naar Aken voor behandeling in een speciale kliniek met een drukkamer. De derde kon in een plaatselijk ziekenhuis aan de beademing worden gelegd.

Het is nog onduidelijk hoe het lurken aan de waterpijp met geparfumeerde tabak zo kon ontsporen. Volgens Bild zijn in de woning luchtmetingen gedaan maar geen verontrustende hoeveelheden koolmonoxide gevonden.