Jack Russell per dienstauto op vakantie

MELBOURNE - Ted en Patch heten de vrolijke Jack Russells van de Australische minister Steve Herbert.

Door ANP - 27-10-2016, 10:16 (Update 27-10-2016, 10:16)

Iedereen kent de honden nu is uitgekomen dat Herbert ze per ministeriële dienstauto van Melbourne naar zijn vakantiehuis in Trentham liet brengen, een trip van 97 kilometer.

Herbert heeft onmiddellijk zijn excuses aan de belastingbetaler aangeboden. „Bij nader inzien, dit gebruik van de ministersauto komt niet overeen met de maatschappelijke verwachtingen en ik bied mijn verontschuldigingen daarvoor aan”, luidde zijn diplomatieke commentaar.

De bewindsman in de deelstaat Victoria zei er niet bij hoe vaak hij Ted en Patch al per dienstauto op pad heeft gestuurd zonder dat hij er zelf bij was. Premier Daniel Andrews van Victoria zei tegen de omroep ABC dat hij Herbert niet ontslaat.