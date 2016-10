Man woont weken met lijk vriendin in huis

GRAZ - Een 39-jarige Oostenrijker heeft ruim zes weken met het lijk van zijn vriendin in zijn huis in de stad Graz geleefd.

Door ANP - 27-10-2016, 10:17 (Update 27-10-2016, 10:17)

Oostenrijkse media meldden donderdag dat de man zijn 44-jarige vriendin tijdens een door drugs benevelde ruzie had vermoord.

Hij had het lijk vervolgens in paniek in folie verpakt en in de badkamer verstopt. De zaak kwam aan het rollen toen de dochter van de vrouw bij de politie aan de bel trok omdat ze haar moeder al langere tijd niet meer kon bereiken kon.

De moord zou midden september al gepleegd zijn. De man werd maandag in de boeien geslagen.