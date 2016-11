Sollicitant steelt portemonnee directeur

YOKOHAMA - Een Japanse werkloze man zat niet alleen verlegen om een baan maar ook om geld, dus besloot hij van de nood een deugd te maken.

Door ANP - 21-11-2016, 10:13 (Update 21-11-2016, 10:13)

Tijdens een sollicitatiegesprek met de directeur van een onderhoudsbedrijf voor liften pakte hij de portemonnee uit de tas van de man.

„Ik wilde voor het bedrijf werken, maar omdat ik geen werk had, had ik ook geen geld”, biechtte de 24-jarige Shogo Takeda volgens de krant Japan Times aan de politie op. De directeur had de politie ingeschakeld nadat hij na het interview had gemerkt dat zijn beurs was verdwenen.

De dief was gemakkelijk te vinden. Hij had voor de sollicitatie zijn contactgegevens opgegeven.