ANP Poepwaarschuwing voor Australische stranden

MELBOURNE - Australische badgasten in Melbourne kunnen voorlopig beter niet de zee in gaan. Door recente plotse overstromingen zijn er zowel dierlijke als menselijke uitwerpselen in het water beland.

Door ANP - 2-1-2017, 12:03 (Update 2-1-2017, 12:14)

Door zware stormen en hevige regenval is het vervuilde water de baai in geblazen. Mensen die het water hebben binnengekregen lopen onder meer risico op buikgriep. Vooral voor kinderen en ouderen kan het besmette water gevaarlijk zijn.

De autoriteiten meten de vervuilingsgraad van het water aan de hand van de bacterie enterococcus. In droge periodes bevat 100 milliliter water zo'n veertig van deze bacteriën. De autoriteiten hebben in Port Philip Bay, de baai waar de getroffen stranden liggen, 400 bacteriën of meer per 100 milliliter gemeten.

,,We hebben indicatoren voor fecale besmetting, wat een nette omschrijving voor poep is'', zei dokter Anthony Boxshall van de overheidsinstantie voor natuurbescherming, EPA. ,,Het is vogelpoep, het is paardenpoep, het is koeienpoep en het is mensenpoep.''