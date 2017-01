Britten gaan nieuwe stadjes en dorpen bouwen

LONDEN - Om het chronische tekort aan woonruimte tegen te gaan, gaat de Britse regering zeventien nieuwe stadjes en dorpen bouwen.

De nieuwe plaatsjes zullen verrijzen door het hele land, van Cumbria in het noorden tot het zuidelijkste tipje van het eiland, zei minister van Wonen Gavin Barwell maandag.

In veel grote steden zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor wonen in de stad voor veel mensen onbereikbaar is geworden.

Aan de andere kant klagen projectontwikkelaars over de strikte regels voor de zogenoemde groene ring rondom stedelijke gebieden, waarin maar zelden mag worden gebouwd.

Deze restricties worden nu versoepeld, zei Barwell, en er wordt door de overheid omgerekend ruim 8,6 miljoen euro vrijgemaakt om te helpen bij de bouw.

Als de zeventien nieuwe plaatsen zijn gebouwd moeten er in totaal bijna 200.000 nieuwe huizen beschikbaar zijn. Dat is nog maar een fractie van de miljoenen nieuwe woningen die de regering tot 2020 zegt te willen bouwen.