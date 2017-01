Brief in fles gaat oceaan over

RIDDERKERK - Twee jonge vrouwen uit Ridderkerk hebben eind maart op Tenerife een fles met een brief in de Atlantische Oceaan gegooid. Die fles is afgelopen maandag gevonden op het eiland Dominica in de Caraïben.

Dat meldt RTV Rijnmond. De fles heeft een afstand van bijna 5000 kilometer afgelegd.

Leonie Post (21) en Lisa Broeders (19) hadden in het Engels op het briefje geschreven: „We hopen je te vinden met de hashtag (#teamveelstefout) en zullen zeker contact met je opnemen. We wensen je een leven vol geluk en blijdschap (en wiet en liefde). Peace.”

Post en Broeders zochten meerdere keren op de hashtag, maar tevergeefs, ze kregen geen reactie. Tot afgelopen maandag. Een toerist vond de flessenpost op het strand bij de plaats La Plaine. „Het leek erop dat de fles er al een tijdje lag. We konden de tekst aan de buitenkant bijna niet lezen. Het is een schatkaart, ik weet het zeker”, schreef hij op Imgur.