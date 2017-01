Duurste huis kostte vorig jaar 253 miljoen

HONGKONG - Niet alleen in Nederland bereiken de vastgoedprijzen weer ongekende hoogten. Het duurste huis ter wereld dat in 2016 werd verkocht, was een ’luxe residentie’ in het Peak-district in Hongkong. De nieuwe eigenaar telde omgerekend 253 miljoen euro voor zijn onderkomen neer.

Door ANP - 12-1-2017, 16:13 (Update 12-1-2017, 16:13)

Wat verderop in China, nabij Shanghai, bracht een ’gargantuesk’ pand 145 miljoen euro op. Daar kreeg de koper onder meer 32 slaapkamers voor terug, zo schrijft het Amerikaanse Mansion Global, dat wereldwijd in luxevastgoed handelt. Hugh Hefner verkocht zijn beroemde Playboy Mansion bij Los Angeles. Zijn vraagprijs van 188 miljoen euro kreeg hij niet. Hij nam genoegen met 94 miljoen.

In het centrum van New York is sinds mensenheugenis sprake van huizenschaarste en dat drijft de prijzen extreem op. Een penthouse aan het bekende Park Avenue ging dan ook voor 85 miljoen euro van de hand. De koper zit daarmee op de 85e etage met een schitterend uitzicht.