Na 30 jaar goede trouwjurk terug

FRANKLIN - Twee Amerikaanse vrouwen hebben zo'n dertig jaar na hun huwelijksdag hun eigen trouwjurk terug.

Beiden trouwden weliswaar in de juiste jurk met hun man, maar de twee kledingstukken werden na de feestelijke gebeurtenissen verwisseld bij een stomerij in Tennessee.

Dat het na het chemisch reinigen verkeerd was gegaan, ontdekte de ene vrouw pas deze maand toen ze haar zorgvuldig bewaarde jurk uit het cellofaan uit de kartonnen doos haalde, schrijft USA Today. Haar dochter ging trouwen en ze wilde laten zien hoe ze er zelf destijds uitzag.

De andere vrouw, inmiddels woonachtig in Georgia, was er 'al' vier jaar geleden achtergekomen toen ook haar dochter in het huwelijk trad.

Zij zocht met haar verhaal de pers, maar pas na een Facebookbericht dat de andere vrouw plaatste, kwam het nu tot een persoonlijke ontmoeting en zijn de verloren jurken weer bij de juiste eigenaar.

Beiden jurken lijken ook op elkaar, maar de ene heeft korte en de andere lange mouwen. De bewuste stomerij was al ter ziele.