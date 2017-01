Wie wordt Velsens Sporter van het jaar 2016?

Foto Kees Blokker Ben Saunders presenteerde het sportgala in 2011.

VELSEN - De gemeente Velsen is op zoek naar een Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Gehandicapte Sporter van het jaar 2016.

Door Van onze verslaggever - 6-1-2017, 15:56 (Update 6-1-2017, 16:13)

Ook is het onderdeel Talent aanwezig, deze is voor kandidaten tot 18 jaar. Als laatste wordt er een Master van het jaar uitgeroepen, deze geldt voor personen vanaf de veertig jaar.

De gemeente zet sporters of sportteams graag in het zonnetje en vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen. Een kandidaat kan genomineerd worden voor één van de zes bovenstaande categorieën.

De genomineerde mag een niet-Velsenaar zijn, als diegene maar lid is van een Velsense vereniging. Velsense sporters mogen worden opgegeven, ook als zij lid zijn van een niet-Velsense sportvereniging.

De nominatie voldoet onder andere als de sporter eerste, tweede of derde is geworden bij een nationale of internationale kampioenschap. Frank Snoeks, sportverslaggever van Studio Sport, is als presentator aanwezig bij de prijsuitreiking. In 2011 presenteerde zanger Ben Saunders het Sportgala.

Nominaties kunnen tot 24 januari 2017 worden doorgegeven via www.sportgalavelsen.nl of via het e-mailadres sportgala@velsen.nl" target="_blank" title="">sportgala@velsen.nl. Op vrijdag 10 maart 2017 worden de winnaars bekendgemaakt op het Sportgala in het Thalia Theater.