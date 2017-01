Vellesan College in finale kunst- en techniekwedstrijd

Eigen foto Met ’Bee happy’ is het Vellesan College door naar de Artcadia-finale.

IJMUIDEN - Tien leerlingen van het Vellesan College hebben met hun project ‘Flower Bees Condens pomp’ de finale behaald van Artcadia, een landelijke techniek- en kunstwedstrijd.

Door Evelien Engele - 19-1-2017, 13:52 (Update 19-1-2017, 13:52)

Iedereen die een nieuwe auto koopt, krijgt daar verplicht een ’flower bomb’ bij die tot bloemenexplosie komt op de snelweg. Het is een bedenksel van de havo/vwo-tweedeklassers Fleur Brouwer, Natascha Ran, Isabella Roquas, Katja van der Veldt, Ella Bakker, Sienna Klepper, Jasmin Jonkers, Jitta Punt en Rosella Krab.

,,Zonder bijen geen lang leven voor ons”, legt Pauline Dekker, docent tekenen aan het Vellesan College, uit. ,,Om meer bijen te lokken en te helpen hun nest terug te vinden, hebben tien leerlingen bedacht om bloemenwegen langs de snelwegen te laten groeien. Een gps geeft aan op welke plekken nog bloemen gewenst zijn.” En wie niet mee doet, betaalt meer belasting en moet verplicht een schenking doen aan het goede doel ’Bijensavers’.

Het is de vierde keer dat het Vellesan de finale haalt en vorig jaar sleepte de school zelfs de eerste prijs binnen. Dekker: ,,En het grappige is: wij zijn niet eens technisch. We organiseren dit met drie docenten die tekenen en/of handvaardigheid geven en het is dan heel leuk om al die technasia te verslaan. Wij hebben geen natuurkundige skills, maar geven vooral veel creativiteit mee.” Niet toevallig is het dan ook dat vaak leerlingen uit de dansklas de finale weten te behalen, merkt de tekendocent op. ,,Zij durven op het podium te staan en zich te presenteren.” De landelijke wedstrijd Artcadia wordt voor de negende keer gehouden om meer leerlingen voor techniek te interesseren. Dit jaar heeft een recordaantal van 117 scholen meegedacht aan creatieve oplossingen voor de fictieve toekomststad Artcadia. De winnende school wordt 12 april bekend gemaakt.