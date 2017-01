Wijkertunnel even dicht door ongeluk

VELSEN-ZUID - De Wijkertunnel was vrijdagmiddag in de richting van Alkmaar even dicht door een ongeluk.

Door de afsluiting ontstond een flinke file.

De tunnel werd al snel weer vrijgegegeven.

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is en of er gewonden zijn gevallen.