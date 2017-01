Nominatie Zeekadetkorps IJmond

archieffoto Kadetten van het korps.

Door Pieter van Hove - 20-1-2017, 21:17 (Update 20-1-2017, 21:17)

Het Zeekadetkorps IJmond is met nog vier andere verenigingen en clubs genomineerd voor de ING bank-actie Help Nederland Vooruit. Hoe meer stemmen, hoe meer geld het korps ontvangt van de bank. Belangstellenden kunnen online hun stem uitbrengen via www.helpnederlandvooruit.nl. De organisatie met de meeste stemmen (dat kan tot eind deze maand) wint vijfduizend euro. Volgens secretaris Roel Huisman van het Zeekadetkorps is steun hard nodig voor het in de vaart houden van de Zaandam, het schip waarmee Sinterklaas en gevolg elk jaar naar IJmuiden komt.