Vlogles eindigt met Magnus Carlsen

Foto Ronald Goedheer Samen met leraar Regobert Eijkelkamp neemt Valerie Verbree het op tegen haar broer Taeke.

WIJK AAN ZEE - Af en toe zie je ze zitten tussen de deelnemers van Tata Chess: schakertjes die maar met moeite boven de tafel uitkomen en opstaan om de schaakklok in te drukken. Maar ook tussen het publiek zie je hier en daar een jongeling kijken bij de grootmeesters. Voor die kinderen werd in basisschool De Vrijheit een heus kidsweekend georganiseerd.

Door Derk Bruger - 22-1-2017, 19:47 (Update 22-1-2017, 19:47)

Daar hadden de deelnemers twee dagen lang keuze uit workshops, knutselen, film kijken en was er uitleg over het spel van de grootmeesters. Intussen konden de ouders een rondje Wijk aan Zee maken en leren over de hoogtepunten van het kustdorp.

In het lokaal waar social media expert Anggi Spyckerelle vlogles geeft, zitten vijf kinderen klaar om te leren hoe zij de nieuwe Enzo Knol kunnen worden. Wanneer gevraagd wordt over welke onderwerpen ze graag zouden vloggen, vliegen de onderwerpen in het rond; waveboarden, koken, zingen, dansen, noem het maar op.

Maar Anggi heeft een ander idee. ,,Omdat we met zo weinig mensen zijn kunnen we straks om half twee wel even tussen de grootmeesters op het podium staan voor de vlogs.”

Twee lokalen verderop leert schoolschaakleraar Regobert Eijkelkamp een klas vol kinderen hoe ze om moeten gaan met het programma Chessity. ,,De kinderen leren op een speelzame manier schaken. Door tegen elkaar te spelen, maar ook via spelletjes als Jumping Jack waarbij je met je paard moet proberen drie muntjes te verzamelen.” Achter twee van de laptops zitten Taeke (11) en zijn zusje Valerie (8). ,,Onze vader werkt bij Tata en die heeft ons meegenomen”, vertelt Taeke.

,,Thuis had ik al een inlog voor Chessity, maar die was ik vergeten.” In de toekomst wilt Taeke graag meedoen aan het schaaktoernooi. ,,Ik was vorig jaar ook al mee om te kijken. Dit jaar wilde ik meedoen maar het kwam er niet van.” Zijn zusje is iets minder stellig. ,,Ik vind schaken met Taeke leuk. Maar of ik mee wil doen, weet ik niet.”

Jo Jo Jelger

Inmiddels staan de vloggers op het hoofdpodium in De Moriaan. Er worden foto’s gemaakt en hier en daar wordt er ook gefilmd. Heel even wordt gewacht op wereldkampioen Magnus Carlsen die iets te laat de zaal binnenkomt.

,,Ja dit was wel heel leuk”, vertelt vlogger Jelger (10). Op zijn account ’Jo Jo Jelger’ heeft hij al meer dan tien vlogs staan waarop hij uitdagingen aangaat en andere vloggers nadoet. ,,Ik heb al bijna twintig abonnees”, vertelt hij trots. De vlogles vond hij dan ook heel handig. ,,Ik heb geleerd dat ik niet hoef te sparen voor een nieuwe camera omdat ik nog een oude heb.” Zijn volgende vlog gaat waarschijnlijk over Tata Chess. ,,Het was heel gaaf om de grootmeesters van dichtbij te zien. Maar gefilmd heb ik ze niet. Dat lukt niet helemaal.”