Oproep: ’Ga mee op achtdaagse seniorenreis’

Foto kees de Boer Ans Captijn: ,,Het programma van de reis is elk jaar weer leuk.’’

VELSERBROEK - Elke zomer organiseren Ans Captijn en Henny Nijman vanuit de Naaldparochie in Santpoort een gezellige achtdaagse vakantie voor senioren uit Velsen. Dit jaar gaat het gezelschap van 5 tot en met 12 augustus naar Rijs, Friesland.

Door Kees de Boer - 22-1-2017, 21:55 (Update 22-1-2017, 21:55)

Captijn: „Onze trip is midden in de zomervakantie. Dat is een tijd dat er in de tehuizen niet zoveel gebeurt aan activiteiten. Ook hobbyclubs zijn met vakantie. We voorzien wat dat betreft in een behoefte: we organiseren de seniorenreis nu voor de 18e keer. Het is gezellig, het breekt de dagen en iedereen kan mee.”

De reis gaat naar Hotel Gaasterland aan de rand van het eeuwenoude Rijsterbos, vlakbij het IJsselmeer. Captijn: „Het is een prachtige locatie. Het hotel beschikt over ruime kamers en is voorzien van toilet, douche, televisie en telefoon.”

Ze vervolgt: „Hotel Gaasterland is bovendien ingericht op mindervalide senioren. Een rollator is geen probleem. Er zijn aangepaste kamers op de begane grond en er is een lift. Het is overigens wel belangrijk dat de senioren zichzelf kunnen wassen en aankleden.”

Wat het programma is? Captijn: „Het is elk jaar weer leuk. Er zijn dagtochten, waaronder een mooie boottocht. Ook ’s avonds zijn er aardige programma’s en activiteiten. Alles is vrijblijvend, je doet gewoon wat je leuk vindt.”

Wat kost het? „De prijs is 535 euro voor een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer komt er acht euro per nacht bij.”

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de seniorenvakantie? Neem contact op met Ans Captijn: 023-5380963 of 0628876904. Of bel Henny Nijman: 023-5373742.