Strandfiles voorlopig niet opgelost

Foto Charles Duijff Bloemendaler Charles Duijff nam deze week een filmpje op van het drukke verkeer in zijn buurt rond 10 uur ’s ochtends en zette dat op Youtube. Ook nam hij deze foto. Het filmpje is te vinden via bloemendaal.nieuws.nl.

BLOEMENDAAL - Strandweer, dus overvolle wegen richting kust. De files begonnen deze week al vanaf de A9 richting Haarlem. Vervolgens kroop het verkeer door Haarlem, Bloemendaal en Heemstede naar het strand.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 21:00 (Update 26-8-2016, 21:10)

Een ritje van zo’n half uur onder normale omstandigheden duurde nu uren. Al jaren is duidelijk dat de infrastructuur van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal niet is berekend op zo’n toestroom van verkeer.

Is daar iets aan te doen? Niet op korte termijn, laat Richard Kruijswijk, verkeerswethouder in Bloemendaal weten. ,,Hoe graag we...