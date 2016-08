Bloemendaals ontbijtje voor het goede doel

United Photos/Toussaint Kluiters Het brood met elkaar delen in Bloemendaal.

Op Italiaanse wijze het brood met elkaar delen. Dat is het idee achter het drukbezochte Groot Bloemendaals Ontbijt, dat zaterdagochtend is gehouden als speciaal onderdeel van het culinaire evenement Bubbles & Bites. Als er dan ook nog een mooi bedrag is opgehaald voor het behoud van het Pannekoekenhuisje Bloemendaal zijn de organisatoren in hun nopjes.

Door Paul Lips - 28-8-2016, 14:05 (Update 28-8-2016, 14:09)

Voor de buurtbewoners is het genieten geblazen. Marianne: ,,Hele lekkere broodjes. We zijn hier om onze vakantieverhalen uit te wisselen. Even bijkletsen. Irene heeft ons uitgenodigd, zij...