Jan Janszoon alias de zeerover Murat Reis

Willem van de Velde de Jonge Gevecht tussen een Engels schip en piraten.

HAARLEM - In 1618 ontscheepte een achtendertig schepen tellende zeeroversvloot onder leiding van Soliman Reis drieduizend soldaten op Lanzarote, het meest noordoostelijke van de Canarische eilanden.

Door Hein Klemann - 30-8-2016, 10:00 (Update 30-8-2016, 10:13)

Zij plunderden het eiland en namen negenhonderd christenen gevangen om in Algiers als slaven te verkopen. Niet ongebruikelijk: tussen de 15e en de 19e eeuw zijn in Noord-Afrika miljoenen Europeanen als slaaf verkocht.

Tot de slachtoffers van Soliman Reis behoorde een andere zeerover, de Haarlemmer Jan Janszoon (1570-1642).

Jan Janszoon had een kaapbrief van de Republiek waarmee hij Duinkerkse kapers die voor Spanje werkten mocht plunderen. Zijn vrouw en dochter waren in Haarlem achtergebleven. Maar Jan Janszoon plunderde echter ook andere schepen, waarmee hij zich niet langer als een eerbare kaper, maar als een zeerover gedroeg. Daardoor moest hij uitwijken naar Lanzarote, waar hij gevangen werd genomen door de Algerijnse vloot.

De Haarlemmer viel in handen van Soliman Reis alias Ivan Dirkie de Veenboer, een tot de islam bekeerde zeeman uit Hoorn. Die stond weer onder bevel van Simon de Danser uit Dordrecht. Als kaper in dienst van de Republiek overviel De Danser Spaanse schepen. Maar in Marseille had hij in 1608 schip en lading in gokholen en bordelen verspeeld.

Hij pikte een schip uit de haven en zette zijn carrière als zeerover voort. Omdat hij een hekel had aan katholieken, plunderde hij vooral Spaanse schepen. Op een gegeven moment kwam De Danser in Algiers terecht, waar vele Europese zeelieden aanpapten met lokale zeerovers en hen leerden hoe zeilschepen te plunderen. Daar schopte De Danser het tot admiraal.

Dat hij gevangen Nederlanders gelegenheid gaf zich vrij te kopen of dienst te nemen op zijn vloot, bewijst echter dat hij nog een zwak had voor zijn vaderland.

Na zijn gevangenneming kwam Jan Janszoon terecht in de anarchistische zeeroversstaat Algiers. Een jaar later liet de Nederlandse consul daar weten dat ene Jan Jansen van Haarlem inmiddels Turk was geworden en onder de naam Murat Reis optrad als admiraal van de zeeroversvloot. Al enige dagen na zijn gevangenneming had Janszoon zich tot de islam bekeerd.

Janszoon werd berucht als admiraal van Salé, een zeeroversnest aan de noordwestkust van Marokko, ontstaan toen het Turkse Rijk na de dood van de sultan (1619) uiteenviel. Van daaruit maakte Janszoon spectaculaire plundertochten. In 1627 brandschatte hij zelfs Grindavík, bij Reykjavik, waar hij 242 slaven vandaan sleepte.

Onder hen bevond zich Guðríður Símonardóttir die in Algiers als concubine werd verkocht. Ze had het geluk dat de Deense koning haar tien jaar later vrijkocht. Zij keerde als een van de weinigen naar IJsland terug.

Na vele plundertochten namen de Maltezer Ridders Jan Janszoon in 1635 gevangen, maar zelfs dat was niet zijn einde.

Tijdens een aanval door de Bey van Tunis kon hij ontsnappen, waarna hij terugkeerde naar de Barbarijse (Berberse) kust.

Hij werd er als held ontvangen en benoemd tot gouverneur van het fort Safi in Marokko. Daar zou zijn Haarlemse dochter Lysbeth hem in 1641 nog bezoeken.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.