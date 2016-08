Haarlemse opticien Paul Luyf in actie voor arm dorp

Particuliere foto Een kommetje maispap, meer is er niet.

HAARLEM - Al jaren zet opticien Paul Luyf uit Haarlem-Noord zich in voor het straatarme dorp Njobvu in Malawi. Met financiële steun van veel particulieren is er inmiddels een school gekomen.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 9:00 (Update 30-8-2016, 9:00)

Maar Paul wil meer. Hij wil de voedselsituatie in het dorp verbeteren. Want een lege maag leert niet graag.

,,Alle leerlingen krijgen nu een keer per dag een kommetje maispap. Dat is veel te weinig. Daarom willen wij heel graag een plantage met Moringabomen realiseren’’, vertelt Luyf. De Moringaboom is zeer voedzaam, de bladeren kunnen met de pap vermengd worden. De grond voor de plantage is al aangekocht, de eerste stekjes slaan aan. ,,Ook willen wij geitjes kopen voor de melk. Hiermee hopen wij iets te doen aan de hoge kindersterfte.’’

Om geld in te zamelen gaat de opticien 3 september weer meedoen aan de Ben Nevis Race, een zware hardloopwedstrijd in Schotland. Het ingezamelde geld gaat naar Njobvu.

Paul Luyf kwam toevallig in Njobvu terecht toen hij in het ontwikkelingsland oogonderzoek deed bij de bevolking. Njobvu bleek een gemeenschap zonder water, stroom of sanitaire voorzieningen, zonder school en medische zorg.

Luyf begon met het bouwen van een school als vertrekpunt voor een nieuwe toekomst voor de kinderen van Njobvu. Het schoolgebouw is inmiddels af en een groot succes. ,,Iedereen is er zo blij mee. De kinderen gaan zingend naar school. Ze krijgen wat te eten, leren lezen, schrijven en rekenen en hebben een schooluniform. Daar zijn ze heel trots op’’, vertelt Luyf.

's Middags, als de kinderen klaar zijn, gaan de volwassenen in de schoolbankjes. Vrouwen gaan aan de slag met naaimachines die zijn aangeschaft. ,,Hiermee kunnen ze de schooluniformen maken, eigen kleding en ook wat verdienen met verkoop op de markt.’’

Donateurs die het werk van Njobvu willen steunen: de Stichting Oogproject Haarlem, IBAN NL09INGB0007299205.