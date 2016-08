Post voor Hillegom in 2050

illustratie gemeente Het kunstwerk van Jos Hachmang

HILLEGOM - Hij werd vooral getriggerd door de plek, zegt Jos Hachmang: verleden, heden en toekomst komen immers bij elkaar bij het nieuwe Bloemswaard met het verzorgingshuis, gezondheidscentrum en de appartementencomplexen Romeo en Julia.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 18:28 (Update 29-8-2016, 18:28)

En, zegt de Noordwijkerhoutse kunstenaar, ,,ik wilde iets maken waar mensen ook echt iets aan hebben.’’

Het resultaat is het kunstwerk Flessenpost, dat inmiddels in de vijver voor Bloemswaard staat en op 7 oktober officieel wordt onthuld. Je kunt er zowel een fles als een scheepje in zien, en...