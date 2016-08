Drie nieuwe basisscholen gaan van start in Haarlem

HAARLEM - In Haarlem zijn maandag drie nieuwe basisscholen van start gegaan. Het aantal kinderen in Haarlem groeit fors door de vele nieuwkomers uit Amsterdam. Vooral de scholen in Haarlem-Zuid en de Kleverparkbuurt hebben wachtlijsten.

Door Arthur de Mijttenaere - 29-8-2016, 19:00 (Update 29-8-2016, 20:02)

De Vrije School Kleverpark opende maandag de deuren voor twee grote klassen aan de Korte Verspronckweg. In het vroegere gebouw van de Cruquiusschool gingen twee schooltjes van start: twee kleine klasjes met veertien en acht kinderen.

Het gaat in dit gebouw om de De Argonauten en om de...