Merkwaardige botsing in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Een geparkeerde auto is dinsdagmiddag in Bloemendaal tientallen meters van de Bloemendaalseweg naar beneden gerold en via een andere geparkeerde wagen in de bosjes tot stilstand gekomen.

Door Jan Balk - 30-8-2016, 16:55 (Update 30-8-2016, 17:03)

Volgens getuigen stond de wagen voorbij de Rijperweg geparkeerd toen deze rond drie uur plotseling naar beneden kwam rollen.

Gelukkig reden op het moment geen fietsers toen de wagen naar beneden kwam. Een politieagent kwam voor de afhandeling van het ongeval.