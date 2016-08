Overlast door storing Schoterbrug in Haarlem

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het verkeer in Haarlem-Noord ondervond woensdagochtend veel hinder door een storing op de Schoterbrug. Rond 09.15 uur gingen de slagbomen niet meer omhoog nadat de brug open was geweest om boten door te laten.

Door Jan Balk - 31-8-2016, 10:51 (Update 31-8-2016, 10:51)

Veel automobilisten kozen ervoor om te keren of achteruit te rijden om vervolgens een andere route te kiezen. Omdat de weg naar de brug verder niet was afgezet, reden andere voertuigen vervolgens weer richting de in storing zijnde brug.

Handmatig

Rond 10.00 uur heeft een monteur handmatig alle slagbomen omhoog gedraaid. Het verkeer kon vervolgens weer gebruik maken van de brug. De storing zal eerst moeten worden verholpen voor de Schoterbrug weer open kan voor scheepvaart.

Het is niet de eerste keer dat de brug in storing staat. In het verleden is het wel vaker gebeurd dat hij niet meer open ging en het verkeer veel hinder ondervond.