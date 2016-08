Vooral grote schepen last van storing Schoterbrug

HAARLEM - Met name grote schepen ondervonden woensdagochtend hinder van de storing aan de Schoterbrug in Haarlem. Even na 16 uur was het euvel verholpen.

Door Judy Nihof - 31-8-2016, 17:01 (Update 31-8-2016, 18:16)

Wat was nu precies het probleem? ,,De brug ging wel dicht, maar het signaal dat 'ie dicht was werd niet doorgegeven aan de slagbomen’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Rond kwart over negen begonnen de problemen. De slagbomen van de brug over het Spaarne wilden niet meer omhoog nadat de brug open was geweest om schepen door...