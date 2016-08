Manege in Hillegom mag toch verhuizen

HILLEGOM - Het heeft lang geduurd, maar niets staat nog de verhuizing van Manege Hillegom van de Oude Weerlaan naar de Weerlanerpolder in de weg. De Raad van State heeft gisteren groen licht gegeven voor de verhuizing.

Door Sjaak Smakman - 31-8-2016, 18:44 (Update 31-8-2016, 18:44)

Een aantal aan de de nieuwe locatie van de manege grenzende bedrijven en de vereniging Behoud de Polders hadden grote bezwaren tegen de komst van de manege. De bedrijven vrezen uiteindelijk beperkt te worden in hun mogelijkheden en zijn bang voor ongelukken als fietsers over het bedrijventerrein gaan rijden. Behoud de Polders ziet met de komst van de manege de weidevogels in het natuurgebied nog verder in het gedrang komen. Ze vonden uiteindelijk geen gehoor bij de hoogste rechter.

Wethouder Jeroen Verheijen zegt blij te zijn dat er nu duidelijkheid is. Hij verwacht dat nog dit jaar begonnen wordt met het bouwrijp maken van de locatie aan de Ampèrestraat.