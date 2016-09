Klassieke Britse hardrockband Uriah Heep naar Patronaat [video]

Publiciteitsfoto Het publiek komt vooral naar de concerten van Uriah Heep om de vroegste hits nog eens te horen.

HAARLEM - Volhouden loont. Zoals je in Nederland een lintje krijgt als je heel lang hetzelfde blijft doen, blijkt ook dat voor een rockband die gedurende magere jaren hardnekkig doorgaat het tij uiteindelijk toch weer keert.

Door Peter Bruyn - 2-9-2016, 8:47 (Update 2-9-2016, 9:02)

In 1980 werd er in deze krant over de hardrockgroep Uriah Heep nog geschreven in termen als ’levend lijk’. Inmiddels zien tal van oudere rockliefhebbers de band als een van de laatste navelstrengen naar de warme schoot van hun jeugdjaren. Zondag is de groep na vier...