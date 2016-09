Automobilist rijdt ruim 50 kilometer te hard in Haarlem

HAARLEM - Tijdens een verkeerscontrole in de Waarderpolder in Haarlem zijn woensdag verschillende bekeuringen uitgedeeld. Eén automobilist reed ruim 50 kilometer te hard over de Waarderweg.

Tijdens de controle werden er tevens zeventien personen bekeurd omdat zij geen autogordel droegen. Daarnaast kregen tien mensen een proces-verbaal omdat ze met hun telefoon bezig waren.

Rijbewijs

Bovendien werden meerdere hardrijders aan de kant gezet. De automobilist die ruim 50 kilometer te hard reed, moest zijn rijbewijs inleveren.