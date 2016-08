Twee verdachten van diefstal worden gezocht in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - In verband met diefstal is de politie donderdagmiddag in de buurt van de Grote Houtstraat in het centrum van Haarlem op zoek naar twee verdachten. De één meter 70 lange mannen zijn vermoedelijk afkomstig uit het Oostblok en dragen zwarte T-shirts.

Door Jan Balk - 1-9-2016, 15:47 (Update 1-9-2016, 16:04)

De ene man heeft blond haar en de andere zwart. De verdachten hebben een rugtas en een Adidas-schoudertas bij zich. Wijkagent Arno de Jonge meldt de zoektocht op Twitter en er is ook een burgernetmelding uitgegaan.