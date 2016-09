In Haarlem-Schalkwijk gebeurt het

Illustratie Heren 5 Architecten Impressie van de nieuwbouw die aan de Italiëlaan komt.

HAARLEM - De Spaarnestad is hot en vooral Schalkwijk moet daarvan de komende jaren de vruchten gaan plukken. ,,Het wordt een goede tijd voor Schalkwijk’’, voorziet wethouder Jeroen van Spijk (D66).

Want het tij is gekeerd. De crisis is voorbij, de huizenmarkt floreert, mede dankzij de komst van veel gezinnen uit Amsterdam.

,,Haarlem heeft een enorme aantrekkingskracht, veel mensen willen hier wonen en daar willen wij ook ruimte voor bieden. In Haarlem-Oost en dan vooral in Schalkwijk bestaan daarvoor de beste mogelijkheden. Het...