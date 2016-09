Cor Bakker met muzikale vrienden vier keer op bezoek in de regio

Prfoto Ivo Janssen, Fay Claasen en Cor Bakker.

HAARLEM - Pianist Cor Bakker gaat in het nieuwe theaterseizoen niet met één maar met twee collega-muzikanten de boer op.

Door Leontien van Engelen - 4-9-2016, 13:11 (Update 4-9-2016, 14:07)

Maakte hij eerder programma’s met Brigitte Kaandorp, Mike Boddé, Louis van Dijk en Gerard Alderliefste, nu werkt hij samen met pianist Ivo Janssen en zangeres Fay Claassen. Om samen te spelen, te improviseren en elkaar uit te dagen, zo belooft het programma.

Bakker speelt klassiek en waagt zich aan Einoudie, Janssen speelt werk van de Amerikaanse jazz-pianist Art Tatum en Fay Claassen zorgt voor de vocale ondersteuning. Ze kan enorm veel met haar stem en bestrijkt genres van klassiek tot jazz en van de Beatles tot Chet Baker.

Vrijdag 16 september staat het drietal geboekt voor Podium Oude Kerk in Heemstede (20.15 uur). Dat is nog een try-out van het programma. Na de première in Amsterdam op 25 september, keren zij terug naar deze regio en treden zij op vrijdag 30 september op in De Meerse in Hoofddorp, dinsdag 25 oktober in de Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden en tot slot op vrijdag 28 oktober in de Haarlemse Philharmonie.

Cor Bakker kent Ivo Janssen al ruim 30 jaar. Hij gaf de pianist les en vertelde in een eerder interview in deze krant dat Janssen toen al uitblonk in klassiek werk, maar ook wilde leren improviseren met lichtere stukken. Of die lessen effect hebben gehad, zal blijken tijdens de concerten die het drietal geven en waarbij de stem van Fay Claassen de verbindende schakel vormt.