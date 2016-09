Henneplucht verraadt hennepkwekerij Haarlem

HAARLEM - Een 31-jarige Haarlemse is zaterdagochtend aangehouden in een woning aan de Rudolf Steinerstraat, nadat er een hennepkwekerij in het pand ontdekt werd.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 10:31 (Update 4-9-2016, 10:31)

De politie kreeg een melding over een sterke wietlucht rond de woning. Toen de agenten voor de deur van het huis stonden, roken zij de geur ook en besloten aan te bellen.

Ze werden binnengelaten en troffen in de kamer een kweektent aan, waarin hennep lag te drogen. De verdachte is overgebracht naar het bureau.