Ontspannen buurtfeestje in Kenaupark

Foto United Photos / Gwendelyn Luijk Kees Rol van Het Pakhuis in de weer met het vlees.

HAARLEM - In ontspannen sfeer zijn zo’n tweehonderd binnenstadbewoners zaterdagavond neergestreken in het Kenaupark, waar op initiatief van de wijkraad een barbecue werd gehouden.

Door Paul Lips - 4-9-2016, 13:49 (Update 4-9-2016, 13:50)

,,Kennismaken met je buren, de onderlinge betrokkenheid vergroten en je meegebrachte fles wijn met elkaar delen’’, aldus Martin Favié van de Wijkraad Binnenstad.

De door de uitbaters van restaurant Het Pakhuis (Gravinnesteeg) gebakken hamburgers, kipsatéetjes en worstjes bleken er goed in te gaan bij de bewoners. Op de foto Kees Rol in de weer met het vlees. Bart, Wendy, en Sandra uit de Zoetestraat - ’vlakbij café El & Ben’ - waren verrast toen de uitnodigingsflyer onlangs in de bus lag. Bart: ,,Hoe vaak gebeurt nu zoiets? Een geweldig idee.’’ Haarlemse parken zouden best iets meer benut kunnen worden voor zulke doeleinden, vinden ze. Voor buurtinitatieven heeft de gemeente Haarlem een potje beschikbaar. Volgens Pierre Winkler van de wijkraad staat het kleinschalige aspect van de barbecue voorop. ,,Zo’n tweehonderd personen is het maximum. Wellicht kan deze buurtbarbecue de komende jaren uitgroeien tot een gezellige traditie.’’