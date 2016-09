Schalkwijk aan Zee vooral vrolijk

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Op het Dansplein presenteerden zich allerlei dansscholen.

HAARLEM - De vijfde editie van Schalkwijk aan Zee heeft ondanks het wisselvallige weer honderden inwoners van de wijk naar het park bij de Molenplas getrokken.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 5-9-2016, 9:00 (Update 5-9-2016, 9:00)

,,Ik heb even op buienradar gekeken en afgewacht tot de laatste bui voorbij getrokken zou zijn’’, zegt Erzi de Smet, terwijl ze zich klaarmaakt om het festivalterrein te betreden. De zon laat zich af en toe zien, maar er valt regelmatig een klein buitje uit de dreigende wolken. Dan zoekt het publiek een droog heenkomen in de theatertent of onder de parasols van de eettentjes op het grasveld.

,,Heb je ook paraplu’s?”, wil een man van een vrijwilliger van Amnesty International weten. ,,Nee, wel brochures, maar daar heb je niet veel aan.”

Het festival laat zien wat er allemaal in de wijk te doen is, gelardeerd met live muziek en theater. Het publiek staat rijen dik voor het danspodium, waar meisjes van verschillende dansscholen hun kunsten vertonen. Een jongetje stapt bij de kindertent op het podium en danst mee met Jordy en Sabeau die hun muzikale act voor kinderen opvoeren. ,,Wat een heerlijk gevoel, Schalkwijk is zo cool”, zingt het duo.

Buikspieren

Verderop hangen jonge mannen met buikspieren om jaloers op de worden aan een arm aan een groot rek. Ze trekken zich omhoog, hangen horizontaal en maken fietsbewegingen of doen een handstand waar menig turner een hele kluif aan zou hebben. Calesthenics staat er op hun shirts te lezen. Het blijkt te gaan om een trainingsvorm waarbij de atleten hun eigen lichaamsgewicht gebruiken. ,,Cool hè”, zegt een vader tegen zijn zoontje, waarna hij moet toegeven dat hij het zichzelf niet snel ziet doen. Na afloop van hun demonstratie wil het jonge publiek de spierballen van de mannen van dichtbij zijn. Ze mogen als extra attractie aan de getrainde armen gaan hangen.

De combinatie van muziek van het podium en de tentjes met voorstellingen mengen zich met het kabaal dat de jongste bezoekers maken als ze bij de stand van de muziekschool een instrument mogen uitproberen. Een jongetje blaast met bolle wangen en een rood hoofd op een blokfluit en weet er een hoge toon aan te ontlokken. Aan de andere kant van de kraam zit een jongetje achter een drumstel, dat onder zijn handen wordt opgebouwd. Het meisje dat na hem even mag spelen, pakt het veel voorzichtiger en stiller aan. Haar zusje staat met open mond mee te kijken.

Tai Chi

Een jongetje sleurt zijn moeder mee naar een Tai Chi demonstratie. Het groepje van zes vrouwen en een man staat te midden van de kakofonie geconcentreerd hun oefeningen te doen. Het jongetje kijkt beteuterd, hij had een dans verwacht.

Puntdichters Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse weten in de theatertent een eigen invulling te geven aan poëzietheater. Het heeft veel weg van improvisatiecabaret, waarbij het publiek actief mag meedoen. Pieterse leest voor uit zijn bundel en gooit hem daarna het publiek in voor de liefhebber, terwijl Van Pamelen het publiek uitdaagt een steeds langer wordend woord na te zeggen.