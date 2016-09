De Vrijheidstempel van Haarlemse burgers

Illustratie NHA Vrijheidstempel op de Grote Markt.

Haarlem mag zich sinds de middeleeuwen tot op zekere hoogte zelf besturen. De graaf benoemde de schout en rijke burgers vormden de vroedschap, waaruit de burgemeesters – vier in getal – werden gekozen.

In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen de leden van die vroedschap, die zichzelf aanvulde, steeds meer uit een paar families. Wel greep soms de stadhouder corrigerend in, maar dan werd door andere families een nieuwe, niet minder gesloten kliek gevormd.

In 1781 brak oorlog uit tussen Nederland en Groot-Brittannië omdat Nederlandse smokkelaars wapens leverden aan de opstandige Amerikaanse koloniën. Officieel was Nederland neutraal, feitelijk bestond er een verdrag tussen Amsterdam en de jonge Verenigde Staten.

Nederland verloor de oorlog tegen Engeland, wat resulteerde in kritiek op stadhouder Willem V. Niet alleen had hij als militair leider gefaald, ook werd hij verdacht van Britse sympathieën. Bovendien werd duidelijk dat de jaren van Michiel de Ruyter, toen Nederland op zee oppermachtig was, voorbij waren.

De oppositie, de Patriotten, wilden de oude glorie herstellen en eisten een einde van de regentenkliek, van het patronage door de Oranje-stadhouders en centralisatie van het bestuur. Om hun eisen kracht bij te zetten werden gewapende vrijkorpsen gevormd. De spanning liep hoog op en vanaf 1785 dreigde er burgeroorlog. In dat jaar moest de stadhouder een deel van zijn functies in Holland opgeven en Den Haag verlaten. Hij vluchtte naar Nijmegen.

In Haarlem kregen de Patriotten meer dan in andere Hollandse steden de overhand. Het stadsbestuur moest daarbij buigen voor de eisen van de kleine burgerij, die zich sinds 1771 hadden verenigd in het vrijkorps Pro Aris et Focis (Voor God en Vaderland). In 1787 werd dit korps zelfs opgenomen in de schutterij, de gewapende macht van de stad. Bovendien werd op 5 september op de Grote Markt een Vrijheidstempel opgericht om een nieuw Regeringsreglement af te kondigen. Het stadsbestuur zou voortaan door de burgerij worden gekozen en inmenging door de stadhouder of wie dan ook werd afgeschaft. De Staten van Holland zouden achteraf van de verkiezingsuitslag op de hoogte worden gesteld.

In zijn streven naar een democratisch bestuur ging Haarlem verder dan welke Hollandse stad ook. Het reglement werd echter nooit ingevoerd.

De Patriottische opstand tegen de Oranjes en de oude regenten, de Nederlandse variant van de Revolutie die enige jaren later in Frankrijk zou resulteren in de bestorming van de Bastille en de afschaffing van het koningschap, werd door de legers van de zwager van de stadhouder, de koning van Pruisen, onderdrukt.

Toen diens troepenmacht Haarlem naderde, bouwden de schutters een schans bij Halfweg, maar tegen het Pruisische leger maakten ze geen schijn van kans. Oranje-aanhangers lieten dan ook weten de Patriotten, zodra de Pruis was gearriveerd, in hun eigen Vrijheidstempel te zullen opknopen. Tot gevechten kwam het niet en de tempel werd snel weer afgebroken. Veel Patriotten, ook Haarlemmers, vluchtten naar Frankrijk en keerden pas in 1795 terug met de Franse revolutionaire troepen.