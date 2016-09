Het DNA van Marielys Roos: ’Hé, u zit niet in ons systeem’

Marielys Roos uit Bennebroek, raadslid voor Hart voor Bloemendaal moest onlangs DNA afstaan omdat ze wordt verdacht van een misdrijf. Roos zou door het college van B en W geheim verklaarde stukken (de mailwisseling tussen Bloemendaal en de broers Slewe) ter inzage hebben gelegd. De rechter heeft haar veroordeeld. Er loopt nog een hoger beroep over de zaak.In dat kader moest Roos zich 31 augustus melden in IJmuiden voor het afnemen van celmateriaal. Op Facebook plaatste zij hierover een verslag.

,,De wachtkamer was een klein vertrek. Er hingen camera’s. Ik nam plaats. Wat zou er gebeuren als er meer mensen kwamen om hun DNA af te staan?

Het idee dat ik in deze kleine ruimte met andere ’criminelen’ zou zitten, begon vorm te krijgen in mijn hoofd. ‘Bent u hier ook om uw DNA af te staan? Welk misdrijf hebt u gepleegd?’ Zo’n soort conversatie.

Het wachten duurde lang. Er stapte een man binnen die zich voorstelde en vertelde dat hij mij zou begeleiden. Ik liep met hem mee een lange, donkere gang door. Overal stonden kartonnen dozen. Aan het eind van de gang was een kleine kamer die fel werd verlicht door tl-buizen. De man verontschuldigde zich voor de rommel in de gang en legde uit dat deze kamer tijdelijk in gebruik was. Het gebouw was sterk verouderd en het was behelpen.

Vingers

In de kamer zag ik een apparaat staan dat op een soort hijskraan leek. Aan de ene kant stond een computer en aan de andere kant een stoel die vastgeklonken was in de vloer.

‘Neemt u plaats dan beginnen we eerst met het afnemen van uw vingerafdrukken’. Recht tegenover de stoel was een klein schermpje. Daar moest ik eerst de vier vingers van mijn rechterhand op leggen. Vervolgens de vier vingers van mijn linker hand. Daarna mijn rechterduim en tenslotte mijn linker duim. Mijn gescande vingerafdrukken gingen naar de computer, die op zoek ging naar een match met mijn vingerafdruk in de landelijke databank.

Dit was iets waarover ik moest nadenken. Wanneer had ik mijn vingerafdruk dan afgegeven? Oh ja, toen ik een nieuw paspoort had aangevraagd bij de gemeente. De computer begon aan de grote speurtocht. ‘Ja hoor, we hebben u gevonden’, sprak mijn begeleider. ‘Nu moet ik gaan kijken of ik uw foto bij de afdruk kan vinden’.

Geen foto

Hij wachtte even en leek te aarzelen. ‘Hee, dat is gek, ik zie uw foto nergens in ons systeem’. Hij was op zoek naar een logische verklaring, maar kwam er niet uit. ‘Toen ze u hebben opgepakt, wat het ook is dat u hebt gedaan, hebben ze toen geen foto van u gemaakt?’

Ik moest glimlachen om zijn verbazing. Ik was helemaal niet opgepakt en daarom was er ook geen foto genomen.

Met een camera werd een foto genomen. De foto werd direct in het databestand opgeslagen. Als ik ooit nog ergens anders voor was veroordeeld, dan zou de computer een match vinden en dan zou duidelijk worden of ik nog meer op mijn kerfstok had.

Systeem

Al snel constateerde mijn begeleider tevreden: ‘Wij komen u verder niet tegen in ons systeem. Dit is de eerste keer dat u bent veroordeeld. Mag ik uw paspoort nog even?’ Hij zag dat ik was wie ik zei dat ik was en de computer had dat bevestigd en gekoppeld aan het vonnis van de rechtbank.

In een klein donker hok zaten twee politiemannen in uniform op mij te wachten. De ene agent was in opperste concentratie bezig formulieren in te vullen en de ander trok geroutineerd plastic handschoenen aan en deed een kapje voor zijn mond. Op tafel lagen vier plastic buisjes met vier schrapertjes.

Schrapertjes

Van de binnenkant van mijn wangen werd met de schrapertjes celmateriaal weggeveegd. Twee van de ene wang en twee van de andere. Terwijl hij met de schrapertjes mijn wangslijm aanraakte, hield hij zijn andere arm achter op zijn rug. Er mocht geen enkel contact plaatsvinden tussen mijn DNA en dat van hem.

De schrapertjes werden voorzichtig opgeborgen in buisjes die verzegeld werden. Op elk buisje werd vakkundig een etiket geplakt. De buisjes werden bevestigd in een kleine doos dat vier houdertjes bevatte. Op de doos kwam een label met daarop mijn persoonsgegevens. Ik zag nu wat op de doos stond: NFI, Nederlands Forensisch Instituut. ‘En dan gaat het NFI aan de hand hiervan mijn DNA profiel bepalen?’ De beide agenten knikten en zeiden dat ze klaar waren. Ik mocht gaan.’’