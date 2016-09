Haarlemse singer-songwriter Anouk Slik zoekt in liedjes naar diepgang

Foto United Photos/Paul Vreeker Anouk Slik: ,,Ik wil dat mijn teksten altijd iets poëtisch hebben.’’

HAARLEM - Het derde Briljant Singer Songwriter Festival vindt zaterdag plaats op het Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek. Van twee uur ’s middags tot acht uur ’s avond speelt een tiental solisten en groepen in kleine, ’unplugged’ groepen.

Door Peter Bruyn - 5-9-2016, 14:50 (Update 5-9-2016, 14:50)

De groep Grey Lotus, die in dit geval in ’pocketformatie’ optreedt, sluit even na zevenen af en ’s middags wordt het festival geopend door Anouk Slik, die tevens initiatiefneemster is van de dit jaar gestarte Singer-songwriter Cirkel Haarlem.

„Er gebeurt natuurlijk al veel met singer-songwriters...