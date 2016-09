Vernielingen, herrie en troep aan Zijlweg

HAARLEM - Iedereen kan het gebouw Zijlweg 245 vrij in en uit lopen. Dat gebeurt dan ook merken de bewoners. Met alle gevolgen van dien: vernielingen, herrie en met menselijke uitwerpselen besmeurde toiletten, zo is in de hal op een mededeling van de gebouwbeheerder te lezen. ,,We gaan zo snel mogelijk de opties van een camerasysteem onderzoeken’’, meldt deze verder. Zal wel, denken de studenten die massaal het gebouw ontvluchten.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 7:00 (Update 6-9-2016, 7:00)

In augustus vorig jaar trokken de eerste studenten in het gebouw, dat...