Schrijnende verhalen van bewoners ’studentenflat’

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS De troep stapelt zich op.

HAARLEM - Studenten van Zijlweg 245 stuurden schrijnende verhalen over de situatie in de studentenflat op.

Peter Niesink: ,,Na een aanbetaling van 1300 euro contant geld kon ik erin trekken. Na het tekenen van het contract kreeg ik te horen dat er nog een paar kinderziekten in het gebouw zaten. De eerste twee, drie maanden geen gas. De eerste maand geen warm water in de douche. Drie maanden geen warm water in de keukens. Vier maanden amper internet. Stroomuitval. Geen verwarming voor vijf...