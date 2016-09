Spoorovergang Heemstede: 'Hek Alverna moet snel weg'

foto sjaak smakman Bordjes bij de Laan van Alverna.

HEEMSTEDE - Jammer dat de gemeente het aan ons over laat, maar dat moet dan maar, verklaart Jaap Moerman van de Fietsersbond het besluit om weer naar de rechter te stappen in de kwestie-Alverna in Heemstede.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 18:17 (Update 6-9-2016, 18:17)

Inzet van de rechtszaak wordt deze keer de openbaarheid van de Laan van Alverna in plaats van de spoorwegovergang.

Vooruitlopend op een uitspraak daarover die nog lang op zich kan laten wachten, gaan Fietsersbond en Wandelnet in een zogeheten voorlopige voorziening aan de rechter in Haarlem vragen...