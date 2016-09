’Het Spel om Oost’ moet stadsdeel op kaart zetten

HAARLEM - Stapels plannen en visies zijn er de afgelopen jaren al gemaakt over de toekomst van Haarlem-Oost. Maar er gebeurt veel te weinig, vooral in het gebied rond de Amsterdamsevaart, menen de initiatiefnemers van Atelier Oost. Met ’Het spel om Oost’ willen zij zondag proberen om de ontwikkelingen in Oost op gang te brengen.

Door Henk Geist - 6-9-2016, 20:07 (Update 6-9-2016, 20:07)

Atelier Oostwaarts zet, met medewerking van het ABC Architectuurcentrum, dit onderbelichte gebied van Haarlem op de kaart. Daarvoor is ’Het spel om Oost’ bedacht, vertelt ruimtelijk ontwerper...